Verdellino, 25enne schiacciato dall’auto contro un pilastro: trauma toracico

Schiacciato da un’auto contro un pilastro, un 25enne ha rimediato la frattura della clavicola e un trauma toracico. È successo nel pomeriggio di Pasqua a Verdellino.

La dinamica dell’incidente, avvenuto poco prima delle 17 in via Dante Alighieri, è ancora in fase di accertamento. Pare che il giovane, C. M. le sue iniziali, si trovasse nel cortile di casa, quando una vettura lo ha travolto schiacciandolo contro un palo.

Immediato è scattato l’allarme e sul posto sono accorsi un mezzo dell’elisoccorso, l’ambulanza e i carabinieri per verificare la dinamica.

Le condizioni del ragazzo non erano comunque gravi. È stato trasporto all’ospedale Papa Giovanni di Bergamo.