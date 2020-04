Tante iniziative per la Pasqua 2020 a Bergamo, durante l’emergenza coronavirus

Innanzitutto i cimiteri cittadini: il Comune di Bergamo ha avviato una collaborazione con la ditta Aprica per la pulizia e il decoro delle tombe e dei vialetti all’interno dei tre cimiteri di Bergamo (Monumentale, Grumello del Piano e Colognola). Il Comune ha anche pensato a un gesto simbolico, ovvero ornare con fiori gli ingressi dei cimiteri della città, su iniziativa dell’Amministrazione comunale. I servizi cimiteriali saranno comunque aperti e al lavoro nei prossimi giorni di Pasqua.

500 pacchi di cibo e generi alimentari sono stati consegnati nelle case delle famiglie più fragili della città da parte dei nostri volontari: un grande regalo di Pasqua per chi è più in difficoltà, un’iniziativa possibile grazie a Chicco Cerea, che ha destinato una parte del copioso materiale arrivato alla Fiera di via Lunga nei giorni scorsi allo chef bergamasco, impegnato a garantire i pasti al personale e ai volontari dell’ospedale da campo. Grazie alla grande generosità dei fornitori, è stato possibile quindi consegnare parte del cibo ai più bisognosi della città, grazie ancora all’impegno dei volontari e dei Vigili del Fuoco.

La concessionaria Oberti, che da settimane mette a disposizione della citta uomini e mezzi, garantisce invece il servizio di consegna del cibo in collaborazione con il Banco Alimentare.

Infine un grande regalo dell’aeroclub Bergamo: capretto e colombe di Pasqua per gli operatori e gli ospiti delle strutture di accoglienza sono stati distribuiti oggi grazie ai volontari dell’Associazione Orobicambiente.

Infine: Bergamo Aiuta anche a Pasqua. Il numero di telefono 342 0099675 sarà infatti attivo (dalle 9 alle 13) nelle mattinate di Pasqua e Pasquetta, per garantire assistenza alle persone anziane, sole e fragili della città anche in questi giorni di festività. È possibile mettersi in contatto con il Comune di Bergamo anche attraverso l’indirizzo email covid19@solcocittaaperta.it e attraverso la app 1SAFE.