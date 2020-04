“Scanzorosciate rinascerà”, flash mob della Protezione Civile per gli auguri di Pasqua

Il Comune e la Protezione Civile di Scanzorosciate porgono gli auguri di buona Pasqua alla comunità con un originale flash mob dal titolo “Scanzorosciate rinascerà”. Realizzato dai volontari della Protezione Civile nel rispetto delle regole anti-contagio, si svolge sulle note di “Rinascerò, rinascerai”, la canzone di Roby Facchinetti e Stefano D’Orazio simbolo di questo drammatico periodo segnato dalla pandemia del Coronavirus.

Il video è stato pubblicato sul canale Youtube del Comune di Scanzorosciate nella mattinata di domenica 12 aprile.

Il Comune e la Protezione Civile di Scanzorosciate ringraziano Roby Facchinetti per l’autorizzazione a usare la sua canzone; i fotografi Alex Persico, Sonia Quaranta e Laura Pietra per le foto e Francesca Longhi per la coreografia.