Pierino Fanna ricorda “l’ultima volta che l’Atalanta vinse nel giorno di Pasqua”

“Ricordo solo che quel giorno faceva freddo e pioveva come se fosse dicembre, invece…”.

Parla Pierino Fanna, cinque scudetti, un figlio di Zingonia, cresciuto nell’Atalanta.

Ecco, “invece”…quel giorno che sembrava dicembre è l’ultima volta che l’Atalanta ha vinto nel giorno di Pasqua. Non è stata proprio l’ultimissima partita, quella è Atalanta-Inter del 26 marzo 1978, 0-1 gol di Oriali. Poi stop.

A Pasqua, l’Atalanta non ha più giocato, sempre il sabato santo o due volte di venerdì (Atalanta-Udinese 2-0, gol di Magoni e Montero nel 1995, Crotone-Atalanta 2-2, gol di Tiribocchi e Doni nel 2011), o nel giorno di Pasquetta. L’anno scorso, Napoli-Atalanta 1-2, gol di Zapata e Pasalic.

Quest’anno non si gioca da Lecce-Atalanta 2-7 del 1 marzo e chissà quando si riprenderà, in calendario c’era Sampdoria-Atalanta, sabato 11 aprile.

Perché a Pasqua (tolte un paio di eccezioni, Perugia-Inter 2004 e Reggina-Udinese 2009) non si gioca da più di quarant’anni. E 43 anni fa, 10 aprile 1977: pioggia, freddo, però l’Atalanta batte il Catania 3-1, gol di Rocca, Fanna, Rocca e autorete di Mastropasqua.

Curiosa anche la doppietta di Rocca, non certo un bomber, come non lo era Fanna. Che ricorda: “Eh Tonino era uno da corsa, da fatica, però dai e dai arrivava spesso vicino alla porta avversaria. Anch’io ho sempre segnato pochi gol, ero più altruista, però quando Bagnoli mi ha messo dietro alla punta ne ho fatti otto. La porta io la vedevo da lontano, non ero uno da area di rigore”.

Era giovanissimo: “A 17 anni nella prima stagione con Cadè allenatore, poi con Titta Rota a 18 anni. C’erano Percassi, Pircher, Tavola, Gustinetti, Mei, tanto per citare qualcuno…era una bella squadra. Io venivo dal settore giovanile, sono arrivato nel 1972 a 14 anni. Sono nato ala destra, anche se negli esordienti a Udine giocavo col numero 10, poi visto che ero veloce mi hanno messo sulla fascia. A fine carriera avrei potuto anche spostarmi da interno, ma ormai è passato”.

Se guardiamo gli esterni di adesso, c’è qualcuno che richiama un po’ il Fanna di allora? “Non si possono fare paragoni, io dovevo coprire tutta la fascia e fare cross per le punte, saltare l’uomo. Chi lo fa oggi? Magari uno come Cuadrado, se no si arriva in porta con tanti passaggi. È un altro modo di giocare. Ma chi fa l’uno contro uno? Ilicic, gran giocatore: lui mette la palla dove vuole”.

Certo in quella stagione della vittoria sul Catania avete fatto una bella cavalcata verso la Serie A: “Davanti c’era il Vicenza di Paolo Rossi, noi siamo arrivati con Cagliari e Pescara ed è stata una battaglia fino alla fine, negli spareggi e grazie anche ai nostri tifosi. Quelli ci sono stati sempre, ci hanno seguito allora come oggi e sostenuto alla grande a Bergamo fin dalle prime partite quando mettevo le scarpe di Marchetti per sformarle. Era un’Atalanta grande famiglia, con Bortolotti, Previtali: un altro calcio, un’altra vita. L’importante è dare il massimo come sta facendo l’Atalanta adesso, perché bisogna sempre cogliere l’attimo”.

Ecco, dell’Atalanta di adesso cosa piace a Fanna? “È una squadra che ha una sua personalità, io vedo Gasperini come Bagnoli: una squadra che si diverte e fa divertire, come noi allora, era difficile per chiunque prendere punti al Bentegodi. L’Atalanta sta dimostrando di essere all’altezza delle prime, non si può nemmeno più dire che sia una provinciale. Ma è giusto vivere al massimo questo momento che purtroppo si è interrotto per questa grave emergenza, ma speriamo che si possa riprendere e l’Atalanta arrivi fino in fondo dopo questa storia triste”.

Una squadra che fa così tanti gol, non la sorprende? “Ma quando hai alle spalle una società seria, l’allenatore trova il suo habitat per trasmettere alla squadra il suo modo di intendere calcio e poi le cose vengono naturalmente. Fare spogliatoio è difficilissimo, tutti hanno fretta di arrivare ai risultati, ma non li puoi conquistare se non fai programmazione come invece fa benissimo l’Atalanta”.

Lei vive a Verona, il suo cuore è sempre con Bergamo…“Sono stato tanto legato alla famiglia Morotti, poi Tullio Gritti ha giocato con me a Verona. Così come sono stato con Antonio Percassi nell’Atalanta. Ho la moglie bergamasca, il destino ha voluto che da Udine venissi a Bergamo. Ora il Verona sta facendo un grande campionato perché Juric ha imparato da Gasp: ho sempre detto che un allenatore se suppoortato dalla società ti dà la mentalità, ti può portare in alto e far sognare. Come Gasperini con l’Atalanta. Tanti auguri a tutti e speriamo di uscire presto da questo triste momento”.