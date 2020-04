Nasce la Brigata Ermanno Olmi: film in streaming per sostenere i volontari di Superbergamo

È dedicato al grande regista bergamasco il progetto Brigata Ermanno Olmi: in questa emergenza sanitaria, più di venti tra registe e registi bergamaschi propongono un intervento collettivo in supporto a Superbergamo, l’attività di volontariato del Circolo Maite, realizzata con il supporto di Ink Club, Barrio, Club Ricreativo di Pignolo, UpperLab, csa Pacì Paciana, Arci Bergamo, La Popolare Ciclistica e con il sostegno del Comune di Bergamo, mettendo a disposizione alcuni dei propri lavori in streaming, nella speranza che la possibilità di visione per chi è a casa sia utile anche alla rete di volontari che da fine febbraio sta collaborando con il progetto.

Corti e medi, doc, fiction e sperimentali: film diversi tra loro per temi, visione e durata, ma tutte opere che hanno in comune il racconto della realtà, ognuna a proprio modo.

Il primo pacchetto di lancio è composto da 7 film sarà disponibile in streaming da lunedì 13 aprile su http://bgolmi.it al prezzo scontato di 10 euro anziché 12.

Nei prossimi giorni il catalogo sarà implementato con altri nuovi titoli che sarà possibile visionare in nuovi pacchetti o attraverso la visione singola: una volta acquistati i film, sarà possibile vederli in maniera illimitata semplicemente accedendo al sito.

Tutti i ricavati, tolti i costi di commissione dei pagamenti, andranno al progetto Superbergamo. La piattaforma Teyuto, su cui è ospitato il sito, ha scelto di devolvere gratuitamente il proprio servizio al progetto.

Inoltre, tutte le registe e i registi interessati, possono contribuire con i propri film scrivendo a docs@maite.it

Ad oggi, hanno aderito all’iniziativa: Mattia Colombo, Andrea Cremaschi, Chiara Cremaschi, Adriana Ferrarese, Francesco Ferri, Luca Ferri, Livio Fornoni, Davide Lantieri, Sandra Lebbolo, Alessandra Locatelli, Sara Luraschi, Chiara Morcelli, Mark Olexa, Silvia Poeta Paccati, Claudia Anita Radaelli, Andrea Rovelli, Francesca Scalisi, Stefano Testa, Claudia Vavassori, Andrea Zambelli.

Ecco i primi 7 titoli del progetto “Brigata Ermanno Olmi”:

Level 305 di Adriana Ferraresi (2015, 12′)

Giganteschi ragni metallici, bisonti a quattro ruote e serpenti meccanici non-animali di Level 305 sono ciò che anima la profondità di una cava di calce, nella quale la presenza dell’uomo non è più contemplata se non nell’astratta consapevolezza della creazione di una nuova fauna.

Moriom di Francesca Scalisi e Mark Olexa (2017, 11′)

Bangladesh, estate 2014. Moriom, una giovane donna bella ma strana, dice che i suoi genitori devono essere puniti per averla trattenuta prigioniera e averla torturata. Loro hanno una storia diversa.

Senza di voi – Ceci n’est pas une fuite di Chiara Cremaschi (2015, 52′)

Chiara chiede ai suoi cugini, Davide e Manuel, di aiutarla a traslocare. Ha deciso di partire, di lasciare l’Italia. Il loro viaggio diventa lo spunto per l’autobiografia di una generazione nata negli anni 70, che ha visto crollare i suoi sogni a Genova nel 2001, durante il G8.

Survivors – I sopravvissuti di Livio Fornoni (2017, 6’15”)

Musical post-apocalittico ambientato in un villaggio di sopravvissuti.

3 aprile 2002 – Deheishe refugees Camp di Andrea Zambelli (2002, 24’)

Documentario girato il 2 e 3 aprile 2002 nel campo profughi a Deheishe, in Palestina, nell’attesa dell’occupazione dei carri armati israeliani. Il regista si lascia guidare da Ghassan, ragazzo palestinese di quindici anni, all’interno del campo.

Una società di servizi di Luca Ferri (2015, 30’)

In un gigantesco spazio coperto si sviluppano reti di servizi ed attività umane. Flussi di persone scorrono in una dimensione architettonica asettica come le relazioni dei suoi passanti che si muovono sulle note di musiche ambientali ripetitive e sedanti.

Un popolo in pieno sole di Claudia Vavassori (2018, 59′)

Nguith, un piccolo villaggio nel Dipartimento di Linguère dove l’emigrazione è diventata una strategia comunitaria di sopravvivenza. Qui nasce il progetto di Arcs, Souff – Terra che contribuisce alla creazione di un modello di agrosistema creando le basi per un concreto cambiamento; contrastare l’emergenza alimentare e offrire opportunità di lavoro.

Superbergamo è un progetto di supporto pratico e volontario alla città e alla provincia di Bergamo in questo periodo di emergenza senza precedenti, attivo dal 27 febbraio 2020 e senza scopo di lucro. Grazie alla risposta entusiasta di molte volontarie e volontari (oltre 110, che quotidianamente aumentano), è stata creata una rete solidale di consegne a domicilio di beni di prima necessità, soprattutto cibo e medicinali, destinati a persone impossibilitate ad uscire perché anziane o in condizione di fragilità. Con il passare del tempo il progetto si è articolato in diversi servizi, che vanno man mano aumentando con il progredire della situazione.

Si può contribuire e sostenere le attività di Superbergamo tramite:

IBAN: IT53O0306909606100000159960 (causale: donazione covid19)

Satispay: tag.satispay.com/maite

Paypal: www.paypal.me/MaiteBergamo

Tutte le info su www.facebook.com/superbergamo