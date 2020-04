In tasca cocaina e denaro, pusher arrestato: ma “grazie” all’emergenza è subito libero

Anche in questi giorni festivi e particolarmente difficili, persistono episodi criminali che richiedono l’attenzione dell’Arma, non solo dal punto di vista preventivo.

A Romano di Lombardia i militari del Comando locale, nell’ambito del quotidiano servizio per il controllo del territorio, hanno tratto in arresto H.T., 35enne marocchino, irregolare sul territorio nazionale che, a seguito di perquisizione personale, è stato trovato in possesso di tre grammi di cocaina suddivisa in quattro dosi termosaldate in cellophane.

All’atto del controllo, l’uomo ha invano tentato di darsi alla fuga a piedi, spintonando i carabinieri operanti che, pronti e reattivi, lo hanno subito bloccato.

Indosso gli è stata rinvenuta anche somma di 270 euro che, ritenuta provento di attività di spaccio, è stata posta in sequestro assieme allo stupefacente.

L’arrestato, al termine delle formalità di rito e come disposto dall’Autorità Giudiziaria in questi giorni di emergenza nazionale, è stato posto immediatamente in libertà ai sensi dell’articolo 121 del Codice di procedura penale.