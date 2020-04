Emergenza Coronavirus: Gori e Franco Locatelli in collegamento da Fazio

Il sindaco di Bergamo Giorgio Gori e il professor Franco Locatelli, bergamasco, presidente del Consiglio Superiore di Sanità, interverranno alla nuova puntata di “Che tempo che fa”, in onda domenica 12 aprile su RaiDue a partire dalle 21.

Il programma condotto da Fabio Fazio darà ampio spazio all’emergenza Coronavirus con diversi contributi e collegamenti sul tema.

Tra gli ospiti ci saranno i premi Nobel per l’economia 2019 Esther Duflo e Abhijit Banerjee, professori al Massachusetts Institute of Technology (MIT), premiati insieme a Michael Kremer “per aver introdotto un nuovo approccio per ottenere risposte affidabili sui modi migliori per combattere la povertà globale”.

Interverranno il presidente del parlamento europeo David Maria Sassoli; il virologo Roberto Burioni; il segretario generale della Cgil Maurizio Landini; Andrea Gambotto, medico membro del team di ricercatori dell’Università di Pittsburgh che lo scorso 2 aprile ha pubblicato sulla rivista scientifica Lancet il primo report sul vaccino-cerotto contro il Coronavirus; il primario del reparto di Terapia Intensiva cardiovascolare e generale dell’ospedale San Raffaele di Milano Alberto Zangrillo; il capo dell’Ordine dei medici della Lombardia Gianluigi Spata; l’economista Carlo Cottarelli; e don Mattia Ferrari, il vicario parrocchiale 26enne di Nonantola (Modena) che ha partecipato a una missione di Mediterranea sulla Mare Jonio.

Proseguirà, poi, lo spazio con l’aggiornamento dal mondo, con il direttore di Rai News Antonio Di Bella, l’inviato Paolo Maggioni e i corrispondenti Rai Giovanna Botteri da Pechino, Claudio Pagliara da New York, Iman Sabbah da Parigi, Marco Varvello da Londra e Giammarco Sicuro da Madrid. E ancora: Tiziano Ferro con una speciale esibizione live; Antonio Albanese, in onda dal 18 aprile su Rai3 con la seconda stagione della serie “I topi”; Luca Argentero, protagonista del medical-drama di grande successo “Doc – Nelle tue mani” su Rai1; il comico Lello Arena; e Nek, che si esibirà nel nuovo singolo “Perdonare”.

Non mancheranno gli interventi di Luciana Littizzetto, Filippa Lagerbåck, Gigi Marzullo, Mago Forest, Nino Frassica, Ale e Franz e Raul Cremona.