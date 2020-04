Coronavirus, i dati di Pasqua: 51 i bergamaschi nuovi contagiati, la metà di ieri

“Sono 51 i contagiati da Coronavirus a Bergamo e provincia nel giorno di Pasqua, la metà rispetto a ieri, per un totale 10309 positivi dall’inizio dell’emergenza”. Lo ha spiegato l’assessore al Welfare di Regione Lombardia Giulio Gallera nella consueta conferenza stampa quotidiana per fare il punto sulle ultime notizie riguardanti la diffusione del virus sul territorio regionale.

“In totale siamo a 59052 contagiati in Lombardia, 1460 più di ieri – ha aggiunto Gallera – . Ma come sempre i dati sono da prendere con le pinze per via del numero di tamponi effettuati che può variare di giorno in giorno”.

Oltre a Gallera è intervenuto Fabrizio Sala, vice presidente di Regione Lombardia: “La mobilità dei lombardi è in aumento nell’ultima settimana, purtroppo. Va bene la spesa per Pasqua, ma vi ricordiamo che bisogna stare in casa per fermare il contagio. E non invitare gente a casa per Pasqua e Pasquetta. Infine, bisogna indossare sempre la mascherina, o almeno una sciarpa, e non toglierla quando si parla con le persone”.