Ci sono la tristezza per il momento che stiamo vivendo ma anche la speranza di una rinascita, proprio come il significato della Pasqua. Stati d’animo contrapposti che si incontrano in un virtuale abbraccio nei tanti video-messaggi di auguri che ci avete inviato e che abbiamo raccolto in questo filmato.

Lettori di ogni parte della provincia, e non solo, hanno voluto esprimere il loro pensiero in questo giorno di festa, che arriva in un periodo che di festoso ha ben poco, soprattutto per noi bergamaschi. Ma le frasi di dolore sono superate dagli slogan di incoraggiamento per dare sostegno a tutti voi e noi.

Giovani e meno giovani che mandano un saluto, mamme con i loro piccoli che recitano poesie, cuochi nei panni di filosofi, guardie giurate che danno la carica e persino un nostro lettore siciliano che da Agrigento ci ha mandato uno spezzone della sua canzone che parla proprio dell’emergenza Coronavirus: tutti uniti per augurare ai bergamaschi, quest’anno come non mai, una buona Pasqua.