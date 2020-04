Agli anziani stroncati dal Coronavirus, l’omaggio in poesia di Pietro Ghislandi

Si intitola semplicemente “Mani” e nasce da un’idea di Giovanni Rossini questo video che con i testi di Riccardo Rossini e Pietro Ghislandi rende omaggio a tutti gli anziani stroncati dal Coronavirus. La musica è di Riccardo Rossini, la voce narrante è dell’attore Pietro Ghislandi, una produzione FONX Emotion. Così artisti bergamaschi e bresciani, impotenti di fronte a questo flagello che sta spazzando via una generazione, ha deciso di dedicare loro questo video intenso. Il titolo rende omaggio alle mani degli anziani, perché le mani di una persona raccontano il suo vissuto fatto di gioie e di fatiche.

Sono queste mani che raccontano la storia,

una storia passo per passo, mano per mano…

Le ho viste raccontare e raccontarsi,

impugnare un’arma per difendere la patria

ma anche sporche del lavoro della terra

per poi riposarsi al caldo del focolare.

Le ho viste vincere la noia con la penna in mano

a tracciare una scrittura

che l’eleganza sposava tratto per tratto.

Sono le mani che ci hanno consegnato

una storia da vivere e da raccontare.

Quelle mani con uno schiaffo ci hanno fatto crescere

e con una carezza ci hanno temprato l’anima.

Sono le mani che hanno eretto i palazzi,

le industrie e le nostre umili case

nelle quali un virus ha seminato lacrime e sangue.

Sono le mani che, con una stretta forte,

consacrano un accordo indelebile.

Quelle mani le ho viste sanguinare

per la fatica

ma anche stringere forte un rosario.

Quelle mani grandi e rugose

le ho viste stringere la piccola e indifesa mano di un bimbo.

Quante mani a costruire cose dove la perfezione era una regola.

Quelle mani dei nonni

che un tempo hanno fatto la guerra per regalarci oggi la pace.