A Castione controlli casa per casa: caccia ai villeggianti arrivati in paese per Pasqua

Controlli casa per casa, per scovare i “furbetti” che in barba ai divieti hanno deciso di mettersi in macchina per raggiungere Castione della Presolana.

I carabinieri del comando provinciale di Bergamo e della compagnia di Clusone sono entrati in azione sabato 11 aprile, per un’importante operazione di controllo del territorio comunale, abituale meta turistica durante le festività pasquali.

Al fine di verificare la presenza di villeggianti arrivati in alta Val Seriana nonostante i divieti e le disposizioni anti-Coronavirus, una trentina di militari hanno passato al setaccio le vie del paese e le sue abitazioni.

Comandati dal colonnello Paolo Storoni, comandante provinciale, e dal capitano di Clusone Daniele Falcucci, i carabinieri hanno constatato la presenza di diversi non residenti e ne verificheranno tutte le autodichiarazioni, con l’ausilio della tecnologia.

L’Arma procederà ad altri controlli nei prossimi giorni e nelle prossime settimane, per arginare il fenomeno.

“L’Amministrazione comunale – commenta con soddisfazione il sindaco Angelo Migliorati – ringrazia il colonnello Storoni e il capitano Falcucci per l’attenzione dimostrata a favore della popolazione”.