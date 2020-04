Per questo fine settimana abbiamo deciso di proporvi un genere totalmente diverso: le docu-serie, che stanno prendendo molto piede in questo periodo. Nell’articolo vi proponiamo tre titoli completamente diversi l’uno dall’altro e che potrebbero essere per voi prodotti molto interessanti.

Tiger King

Parliamo di uno dei documentari che più ha fatto successo in America e sta facendo parlare molto di sé anche qui in Italia. Il fenomeno è Tiger King, il cui titolo completo è Tiger King: Murder, Mayhem and Madness (omicidio, caso e follia), già da tempo in cima alle classifiche dei prodotti Netflix più guardati. Di cosa parla? La docu-serie realizzata da Eric Goode e Rebecca Chaiklin segue le vicende di Joseph Allen Maldonado-Passage, o meglio conosciuto come Joe Exotic. La vita di quest’uomo è molto ricca e interessante, se volete dare un’occhiata troverete moltissime storie su di lui.

Nel 2000 ha trasformato la sua fattoria in uno zoo per animali esotici e la sua vita quotidiana progressivamente in un reality-show. Tra animali esotici, omicidi ed eccessi. Ne vedrete delle belle, tra cui anche la presenza di un vero e proprio antagonista di Joe Exotic: Carole Baskin, attivista per i diritti degli animali e che critica fortemente il modus operandi del Tiger King.

Insomma, se questa docu-serie di sette episodi ha fatto così tanto parlare… un’occasione è doverosa dargliela.

Lorena

Passiamo a un genere completamente differente: crime. La docu-serie si chiama Lorena ed è stata realizzata nel 2019 da Joshua Rofè. Si tratta di un prodotto che ripercorre il fatto “Lorena Bobbit” del 1993: un caso di violenza domestica che scandalizzò l’America. La serie passa in rassegna le testimonianze, i fatti, le procedure per cercare di fornire un quadro più sincero possibile.

Il caso Lorena Bobbit fu protagonista della cronaca Americana: in una notte del 1993, una giovane donna taglia i genitali al marito. Lorena viene successivamente arrestata, affermando che il gesto è stato compiuto in conseguenza a una serie di violenze domestiche subite da parte del marito.

La docu-serie vede in archivio quattro episodi.

100 Humans

La terza docu-serie che vi proponiamo è un nuovo prodotto disponibile sul catalogo Netflix che affronta un problema risalente a tempi ormai lontani. Come mai gli esseri umani si comportano così? Ci fidiamo dei nostri sensi? Quale è il segreto della felicità? Queste sono solamente alcune delle tematiche che vengono affrontate in 100 humans: una serie scientifica- comica che vede per protagonisti proprio alcuni comici americani.

La base di partenza è quella standard: prendete un gruppo di cento persone di sana costituzione. Però cambia il metodo: fatele partecipare a degli esperimenti al di fuori del normale fra clown, sfide di danza e altre cose imprevedibili. L’obiettivo è quello di trovare le risposte ai grandi quesiti umani.

La docu-serie è composta da otto episodi.