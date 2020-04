Pasqua ortodossa: “Facciamo gli auguri ai russi che si prendono cura dei bergamaschi”

Venerdì 10 aprile è stata ufficializzata alla Fiera di Bergamo, tramite un’apposita e-mail, la comunicazione che ad emergenza finita il gruppo culturale informale “Tolstoj” donerà all’Ente Fiera di Bergamo una targa a ricordo dell’aiuto della Russia per affrontare la pandemia.

“Nell’ora suprema del bisogno – recita il testo – mentre la terra lombarda era afflitta dalla pandemia del Covid 19 , l’Esercito della Federazione Russa, prestava spontaneamente, in questi locali adibiti ad ospedale da campo, con impeto di generosità la propria opera di assistenza ai malati bergamaschi” il Gruppo Culturale “L. Tolstoj” pose a perenne ricordo”.

Questo gesto dimostrerà che alle parole sono seguiti i fatti, i rapporti tra la Lombardia e la Russia saranno maggiori e si intensificheranno. Marco Baratto, storico e coordinatore del gruppo sottolinea: “In queste ore soldati e medici russi si prendono cura dei malati bergamaschi, facciamo vedere loro la nostra amicizia, facciamoci promotori di mandare a questi combattenti contro la malattia un pensiero in occasione della Santa Pasqua che per gli ortodossi cadrà il 19 aprile. Facciamogli giungere i nostri auguri come la tradizione orientale chiede, mandiamo a ognuno di loro, nel modo più sicuro possibile, il nostro messaggio ‘Cristo è Risorto’ e con esso l’amicizia tra Lombardia e Russia. Facciamo della Lombardia un polo medico sanitario dove le eccellenze lombarde e russe possano, anche a pandemia finita, lavorare per il bene della società”.