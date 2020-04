La veglia pasquale, Emozioni Mondiali o Vita da giungla? La tv dell’11 aprile

Per la prima serata in tv, sabato 11 aprile alle 21 in diretta dalla Basilica di San Pietro su RaiUno andrà in onda la veglia pasquale nella notte Santa celebrata da Papa Francesco dall’Altare della Cattedra nella Basilica di San Pietro. A seguire, alle 22.30 “Porta a Porta – Veglia di Resurrezione”.

RaiTre alle 21.45 trasmetterà il film “The Young Victoria”. La giovinezza della regina Vittoria del Regno Unito (Emily Blunt), viene perlustrata in ogni suo aspetto, raccontando nei minimi particolari il periodo della fanciullezza, prima che salisse al trono, sino alla nascita del suo primogenito. In particolar modo, viene sottolineato il rapporto che la lega al marito, il principe Alberto, (Rupert Friend) che si pose a difesa della moglie mentre le venivano sparati due colpi di pistola.

Mediaset Extra alle 21.15 proporrà “Emozioni Mondiali: Italia-Francia 2006”. La finale del campionato mondiale di calcio 2006 è stata una partita di calcio disputata il 9 luglio 2006 all’Olympiastadion di Berlino. Essa determinò la vittoria dell’Italia sulla Francia al campionato del mondo 2006 con il risultato di 5-3 ai tiri di rigore, dopo l’1-1 dei tempi regolamentari e supplementari. Fu la seconda volta che l’assegnazione della coppa del mondo di calcio venne decisa dopo i tiri dal dischetto: l’unico precedente risaliva all’edizione di Stati Uniti 1994, in cui la stessa Italia uscì sconfitta contro il Brasile per 3-2. Fu inoltre la prima disputata tra le rappresentative di due nazioni europee, dal tempo di Italia-Germania Ovest all’edizione di Spagna 1982.

Su Canale5 alle 21.25 riproporrà “Ciao Darwin 8 – Terre desolate”, condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti.

Spazio all’attualità su Rete4 alle 21.25 con “Stasera Italia – Speciale Coronavirus. Week-end”.

Per chi preferisse vedere un film, su RaiDue alle 21.05 “Valerian e la città dei mille pianeti”; su Italia1 alle 21.10 c’è “Vita da giungla: alla riscossa! Il film”; su La7 alle 20.30 “I tartassati”; su Rai4 alle 21.20 “Spy”; su Cielo, canale in chiaro di Sky, alle 21.15 “L’iniziazione”; su La5 alle 21.05 “Inga Lindstrom – Cuore di ghiaccio”; su Iris alle 21 “La mossa del diavolo”; e su Italia2 alle 21.10 “Split”.

Su Rai5 alle 21.15 andrà in scena lo spettacolo “Laika”. Ascanio Celestini, uno degli interpreti più amati e apprezzati del teatro di narrazione, porta in scena, in maniera grottesca e ironica, un Gesù improbabile che dice di essere stato mandato molte volte nel mondo e che si confronta coi propri dubbi e le proprie paure.

Su La7D alle 21.30 sarà la volta del telefilm “Little Murders by Agatha Christie”. Verrà proposto l’episodio dal titolo “Il gatto e il topo”: dei professori vengono ritrovati senza vita in un collegio femminile. Lampion e Larosière sospettano che gli omicidi siano legati alla presenza di una principessa orientale.

Da segnalare, infine, su Real Time alle 21.30 il docu-reality “Vite al limite: e poi”.

Questi sono i programmi previsti per stasera salvo variazioni dell’ultimo momento apportate dalle reti televisive.