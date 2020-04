La Polizia omaggia don Fausto Resmini: 5mila euro per la comunità Don Milani

In occasione delle festività per la Santa Pasqua, in un momento così difficile per la nostra provincia, la Polizia di Stato di Bergamo ha inteso far pervenire, con una prima donazione in denaro di 5000 euro, un concreto sostegno alla comunità Don Milani di Sorisole, da molti anni stata seguita con tanto impegno e sacrificio dal compianto don Fausto Resmini, la cui recente perdita ha lasciato un segno profondo nel contesto bergamasco.

Alla Comunità, che sorregge tante persone in difficoltà serie portando loro conforto e aiuti sostanziali, il Questore di Bergamo Maurizio Auriemma, anche a nome degli operatori di polizia sul territorio, formula i migliori auspici per la fondamentale attività che svolge e augura agli operatori e agli ospiti una serena Santa Pasqua.