Il capo della Polizia invia uova di Pasqua a Bergamo: per i colleghi e i loro figli

In occasione della Santa Pasqua 2020, il Capo della Polizia-Direttore Generale della Pubblica Sicurezza ha inviato uova di cioccolato agli appartenenti della Polizia di Stato e agli impiegati dell’Amministrazione Civile dell’Interno della provincia di Bergamo quale segnale di vicinanza al personale che opera in un territorio così duramente colpito dalla pandemia.

Il Questore Maurizio Auriemma in questi giorni ne ha disposto la consegna a tutto il personale ed ai figli di età compresa tra i 5 e i 10 anni.

Molto toccante è stata la reazione di felicità dei bimbi che hanno ricevuto il pensiero del Capo della Polizia, consegnato loro con tutte le precauzioni sanitarie dovute in questo particolare momento per tutti noi.

Il Questore ha ricevuto messaggi unanimi di ringraziamento ed in particolare è rimasto colpito dalle commoventi parole indirizzategli da parte un appartenente alla Polizia di Stato che si riportano di seguito integralmente.

“Buonasera, Le rubo pochi secondi per ringraziarla di cuore per l’iniziativa delle uova pasquali, voluta dal Capo ma che sicuramente ha goduto anche del suo contributo, che ha visto tra i partecipanti anche la mia Anna…È stata un’emozione forte vedere gli occhi di mia figlia cercare tra tutti gli uomini in divisa quelli del suo papà e vederla emozionata nel ricevere il suo uovo di Pasqua.

Sarà che sono di ‘vecchia scuola’, sarà il momento particolare ma, le confesso, ho trattenuto a stento qualche lacrima di commozione…mai come in questo momento mi sento parte di quella grande famiglia che è la Polizia di Stato.

La ringrazio anche perché, con il pensiero sono tornato indietro di quasi cinquant’anni, quando in occasione della festa della Befana, ricevetti il mio regalo, insieme a mio papà poliziotto…

Grazie per tutto quello che sta facendo, ma soprattutto grazie per questi momenti, che mai come in questo momento ci fanno sentire famiglia”.