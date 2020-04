Gallera, giornata in visita alle strutture bergamasche: in provincia +107 contagiati

Salgono a 10.258 i positivi al Coronavirus in provincia di Bergamo, 107 in più rispetto a venerdì.

Il vicepresidente Sala ha ammonito: “Venerdì il 41% degli spostamenti, certo c’era la spesa ma tanti erano sulle arterie verso località turistiche. I prefetti di quelle zone faranno controlli più serrati”.

Giulio Gallera ha aggiornato i lombardi sui dati sanitari: “Sono preziosi gli infermieri arrivati a nostro supporto – ha spiegato – Sono stato a visitare gli hotel Covid della provincia di Bergamo: risposta che si sta strutturando per il territorio e per liberare i posti negli ospedali. Da lunedì e martedì questi posti saranno occupati da chi non ha luoghi idonei dove stare in quarantena. Ho incontrato la realtà che ha messo in campo questi Covid Hotel, sono 3 in provincia di Bergamo: occupati 125 posti letto del Winter Garden, Cristallo Palace 62 posti su 90, Bes Hotel 62 su 200 posti occupati. Poi Antico Borgo La Muratella da martedì: arriveremo a offerta di 381 posti. Sforzo della comunità bergamasca che ha reagito con forza e determinazione all’ondata che ha colpito quel territorio. Chi poteva liberare un posto letto lo ha fatto. Poi sono stato al Papa Giovanni dove ho incontrato l’unità di crisi e portato i ringraziamenti del presidente e della Giunta per gli sforzi fatti: uno degli ospedali più colpiti che ha retto con grande forza a questa ondata d’urto. Emozioni, professionalità, dedizione e competenza ma già lavoriamo sulla riabilitazione, sui reparti Covid e sulla gestione dei pazienti dai pronti soccorso ai reparti. Stiamo già ragionando su come ristrutturare gli ospedali e su come prenderci carico dei pazienti che avranno bisogno di riabilitazione. Stiamo già lavorando su tutti questi aspetti, come sul tema delle quarantene. Sono stato anche all’ospedale da campo, bellissima realtà costruita dagli alpini: dentro ci lavorano equipe di provenienze diverse. Posti letto, 20, anche per le degenze di sorveglianza. Mangiato alla mensa, gestita dal ristorante stellato Da Vittorio”.

Poi sui dati: “Non abbassiamo l’attenzione, i numeri non sono ancora stabili – ha continuato Gallera – 57.592 positivi (+1544), 9.977 tamponi processati. 12.026 ricoverati, 1.174 terapie intensive (-28): significa che ci sono un po’ di ricoverati, il virus gira ancora ma è meno forte perchè probabilmente quando non trova molte persone su cui diffondersi ha meno forza. Chi arriva per essere ricoverato è meno grave rispetto al passato. Noi adesso stiamo ancora immaginando, fino al 3 maggio, di tenere persone in casa ma se riusciamo a mantenere rarefatta la vita sociale il virus sarà meno letale e meno forte. Qui è l’importanza di tenere distanza e tenere la mascherina”.

I casi per provincia /ieri/oggi:

BG 10151/10258 +107

BS 10369/10599 +230

CO 11686/1825 +139

CR 4562/4658 +96

LC 1838/ 1860+ 22

LO 2419/2472 +53

MB 3424/ 3575+ 151

MI 12748/13268+ 520 mi citta più 262

MN 2355/ 2411+ 56

PV 2963/ 3049 + 86

SO 661/ 684+ 23

VA 1589/1633 +44