Mozzanica: “Compra un salame e sostieni la Protezione civile”

La Ermanno Valeriani Salumi di Mozzanica ha donato gratuitamente alla Protezione Civile Bergamo Ovest sessanta salami che, quest’ultima, ha deciso di mettere in vendita. Il ricavato verrà utilizzato dalla stessa Protezione Civile impegnata in questi giorni in attività legate alla prevenzione e al contrasto del contagio e nell’opera di sanificazione delle strade di Ponte San Pietro e delle zone a rischio.

Fra le iniziative solidali per l’emergenza Coronavirus che vengono dal territorio bergamasco anche la donazione di salami della Ermanno Valerani Salumi, azienda a conduzione familiare, che produce in modo artigianale salumi nostrani della tradizione Bergamasca, utilizzando solo carni fresche di suino pesante italiano ed una lenta stagionatura naturale, rientra tra le tante storie di riconoscenza e solidarietà, frutto di una crisi sanitaria senza precedenti, che coinvolge tutti e non risparmia nessuno.

Per l’acquisto dei salami la Protezione Civile ha lasciato l’offerta libera, a partire da venti euro l’uno e, per evitare assembramenti, si è impegnata anche nella consegna a casa. I salami possono essere prenotati al numero 035 026 7443 fino ad esaurimento scorte.

“Cogliamo l’occasione per ringraziarvi delle donazioni che stanno arrivando ogni giorno – ha scritto la Protezione Civile sul profilo Instagram -, continuando a rammentarvi di restare a casa, vi auguriamo una buona Pasqua”.