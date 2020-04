Dai divani alle mascherine: Giesse si trasforma per l’emergenza Coronavirus

In questo periodo segnato dall’emergenza Coronavirus l’utilizzo delle mascherine permette di ridurre i rischi di contagio. Per aiutare ad affrontare la pandemia, Giesse, una piccola azienda di 8 dipendenti situata a Bolgare che produce divani su misure e cucce per cani Luxury ha riconvertito la sua produzione per realizzare mascherine.

Prodotte in tnt idrorepellente e traspirante, non sono ad uso sanitario ma per la collettività.

Ad oggi la capacità produttiva è di 1.800 pezzi ed è in costante aumento.