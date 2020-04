Corone per i caduti e auguri da Mattarella per il 168esimo Anniversario della Polizia

Come aveva annunciato il questore Maurizio Auriemma, anche a Bergamo le celebrazioni per il 168° Anniversario della fondazione della Polizia di Stato di venerdì 10 aprile si sono tenute in forma di assoluta sobrietà, in linea con le circolari ministeriali e con le misure di contenimento del contagio da Covid-19.

In mattinata il questore ha deposto corone di fiori ai monumenti ai caduti della Polizia di Stato in Questura e poi al Parco della Rimembranza della Rocca di questa Città Alta, alla presenzadi un funzionario di rappresentanza della Questura, del Cappellano della Polizia di Stato e di due dipendenti in alta uniforme nonché del Prefetto della Provincia di Bergamo, Enrico Ricci per la sola deposizione in Città Alta.

“Ci sarebbe piaciuto celebrare il 168° Anniversario della Fondazione della Polizia di Stato con un altro spirito e con altre modalità – ha scritto il capo della Polizia di Stato Franco Gabrielli in un messaggio a tutte le questure italiane -. Avremmo voluto festeggiarlo nelle piazze delle nostre città, tra i nostri concittadini che sono, come dico spesso, la ragione stessa della nostra presenza.

Ma proprio la salvaguardia della salute delle nostre comunità e di noi stessi impone quest’anno di celebrare l’Anniversario della nostra Fondazione unicamente in forma simbolica, con la sola deposizione di una corona in memoria dei nostri caduti, che hanno sacrificato la vita per la sicurezza della nostra collettività.

Più che un festeggiamento, dunque, un momento di riflessione. Sul ruolo che oggi siamo chiamati a interpretare. Perché oggi più che mai dobbiamo essere un punto di riferimento per le nostre comunità. Rigorosi nel far rispettare le leggi, dobbiamo oggi però essere primariamente interpreti del disagio e dello smarrimento che stanno attraversando i nostri cittadini, per essere al loro fianco”.

Un augurio agli agenti è arrivato anche dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella: Nell’esprimere a tutti rappresentati della Polizia di Stato un sentito ringraziamento da parte del Paese per la preziosa opera svolta con generosità e abnegazione in questo difficile frangente, desidero in particolare indirizzare un augurio di pronto ristabilimento a coloro che hanno contratto il virus e ai loro familiari.

Allo stesso modo, rivolgo il mio ringraziamento a quanti mantengono alta l’attenzione per garantire la sicurezza delle comunità rispetto alle minacce criminali che, nell’attuale fase di fragilità economica e sociale, potrebbero ostacolare le prospettive di ripresa del Paese”.