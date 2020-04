Coronavirus: i primi segnali di speranza anche a Boltiere

In questa settimana sono finalmente arrivati i primi segnali positivi dall’inizio dell’emergenza Coronavirus. Inizia a diminuire il peso di questa pandemia sugli ospedali, si inizia quindi a vedere la luce in fondo al tunnel. Questo però non ci deve far abbassare la guardia, è necessario continuare a restare nelle proprie abitazioni ed uscire il meno possibile di casa. Di questo avviso è anche il sindaco di Boltiere Osvaldo Palazzini, che la scorsa settimana con un comunicato lo ha ribadito a tutta la cittadinanza. Come dimostrano le foto scattate nella giornata di domenica dallo stesso Sindaco, i boltieresi hanno capito la situazione di emergenza restando appunto nelle proprie case.

Durante la settimana si è tenuta nelle giornate di sabato scorso 4 Aprile e di ieri giovedì 9 Aprile la colletta alimentare. In alcuni negozi del paese era possibile donare ai volontari presenti generi alimentari oppure farmaci per le famiglie più bisognose del paese, alcune delle quali hanno già avuto a disposizione tali prodotti. Una colletta che ha visto donati tantissimi generi alimentari e farmaci, dimostrando ancora una volta la grande generosità dei boltieresi.

Secondo quanto emanato da Regione Lombardia con l’ordinanza 521 è obbligatorio indossare la mascherina, oppure qualunque altro indumento di copertura, quando si esce di casa. La Protezione Civile ha messo a disposizione per questo motivo del Comune di Boltiere 1.950 mascherine chirurgiche. Grazie all’aiuto dei volontari queste sono state distribuite alla popolazione over 65enne del paese.

Per non lasciare scoperta la restante parte di cittadinanza, l’Amministrazione Comunale ha poi provveduto ad acquistare altre mascherine in numero sufficiente per garantire la copertura di tutti.

La distribuzione come detto avverrà a partire dagli over 65enni e dai loro famigliari. Le mascherine verranno lasciate direttamente nella cassetta delle lettere già a partire dalla giornata di domani Venerdì 10 Aprile.

Insieme alle mascherine sarà poi presente una lettera con allegata una comunicazione che ricorda oltre alla necessità e alla prerogativa di rimanere in casa, anche i servizi a domicilio di alcuni negozi effettuati anche grazie ai giovani volontari di Boltiere in Progress.

