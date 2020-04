Coronavirus, “A Bergamo 10.151 contagiati, 108 nelle ultime 24 ore”

Sono 10.151 i positivi in provincia di Bergamo, 108 in più nell’arco delle ultime ventiquattro ore (giovedì erano 112).

Sono i numeri forniti dalla Regione Lombardia nel corso della consueta conferenza per fare il punto sull’emergenza.

Salgono invece a 56.048 i casi in Lombardia (1.246 in più) ha riferito il vicepresidente Fabrizio Sala, sottolineando come “l’unica arma” contro il virus sia ancora “l’isolamento sociale”, rilanciando l’appello a stare a casa in vista della Pasqua.