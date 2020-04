Castione piange l’ex sindaco Sozzi: “Un galantuomo appassionato e lungimirante”

Si è spento Luciano Sozzi, sindaco del Comune di Castione della Presolana dal 1985 al 1992. Aveva 72 anni ed era il marito della dottoressa Flora Fiorina, medico condotto per tanti anni a Castione e ora sindaco di Gandellino.

Ad annunciarlo, con dolore, è l’attuale sindaco di Castione della Presolana, Angelo Migliorati, che in un post su Facebook scrive: “Ho molti ricordi di Luciano, sia come sindaco che come amico. Ha sempre avuto passione per la politica e per l’amministrazione pubblica. Sin da ragazzo si era impegnato nella vita pubblica come consigliere comunale, assessore e vicesindaco. Era poi diventato sindaco in anni di accesa ma corretta dialettica politica. Lo ha sempre contraddistinto una grande capacità di sdrammatizzare i momenti difficili, di dialogare con le persone, di analizzare con capacità e lungimiranza le situazioni, di essere sempre un galantuomo. Lo voglio ricordare così, col suo sorriso, con la battuta pronta e con l’ottimismo che sapeva trasmettere. Ci mancherà. Un grande abbraccio da tutti noi a Flora ed ai figli Armando e Francesco. Che la terra ti sia lieve Luciano”.