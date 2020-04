Marco Tarantola ci illustra il tempo che farà da qui a pasqua a Bergamo e in provincia con il bollettino del Centro Meteo Lombardo.

ANALISI GENERALE

Una robusta struttura anticiclonica interessa il nostro Paese e buona parte dell’Europa. La situazione è destinata a rimanere invariata ancora per molti giorni, con soltanto il transito di un po’ di nubi alte dal pomeriggio di Pasqua e in particolare nella giornata di Pasquetta. Dal prossimo martedì ritorno di condizioni per gran parte soleggiate probabilmente per tutta la settimana. Le temperature sono previste stazionarie o in lieve aumento fino a sabato, in lieve diminuzione soltanto da lunedì e in particolare martedì, ma sempre su valori molto gradevoli.

Venerdì 10 aprile 2020

Tempo Previsto: al mattino bel tempo su tutta la regione con cieli sereni o poco nuvolosi ovunque. Nel pomeriggio possibile formazione di qualche nuvola sulle Prealpi, in particolare Orobie, sereno o poco nuvoloso altrove. Nella sera e nella notte generali condizioni di bel tempo su tutti i settori.

Temperature: massime in lieve aumento. In pianura minime per lo più comprese tra 7 e 9 °C, con punte superiori sull’alta pianura occidentale e nelle zone densamente urbanizzate del Milanese; massime generalmente comprese tra 23 e 25 °C.

Sabato 11 aprile 2020

Tempo Previsto: al mattino bel tempo su tutta la regione con cieli sereni o poco nuvolosi ovunque. Nel pomeriggio possibile formazione di qualche nuvola sui settori prealpini, sereno o poco nuvoloso altrove. Nella sera e nella notte generali condizioni di bel tempo su tutti i settori.

Temperature: massime in lieve aumento. In pianura minime per lo più comprese tra 9 e 11 °C, con punte superiori sull’alta pianura occidentale e nelle zone densamente urbanizzate del Milanese; massime generalmente comprese tra 24 e 26 °C.

Domenica 12 aprile 2020

Tempo Previsto: al mattino bel tempo su tutta la regione con cieli sereni o poco nuvolosi ovunque. Nel primo pomeriggio possibile formazione di qualche nuvola sui settori prealpini, sereno o poco nuvoloso altrove. Da metà pomeriggio nuvolosità alta e sottile in graduale aumento, in transito da ovest verso est. In serata e nella notte nuvoloso su buona parte della regione per estese velature.

Temperature: stazionarie o in lieve aumento nelle minime. In pianura minime per lo più comprese tra 10 e 12 °C, con punte superiori sull’alta pianura occidentale e nelle zone densamente urbanizzate del Milanese; massime generalmente comprese tra 23 e 25 °C.