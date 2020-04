Si ferisce mentre taglia la legna: 51enne grave in ospedale

Grave incidente a Leffe, dove nella mattinata di giovedì 9 aprile un uomo si è ferito ad un braccio mentre stava tagliando della legna con una sega circolare.

È successo poco dopo le 9 in via Cristoforo Colombo. Sul posto è intervenuto l’elisoccorso che ha trasportato l’uomo, un 51enne, in codice rosso all’ospedale Papa Giovanni di Bergamo. Le sue condizioni sono critiche.

Per chiarire la dinamica dell’accaduto sono stati allertati i carabinieri della compagnia di Clusone.