Nelle tue mani, Pirati dei Caraibi o Napoli milionaria? La tv del 9 aprile

Per la prima serata in tv, giovedì 9 aprile su RaiUno alle 21.25 andrà in onda la fiction “Doc – Nelle tue mani”, con Luca Argentero e Matilde Gioli.

Verranno proposti due episodi dal titolo “L’errore” e “Come eravamo”. Nel primo, Giulia riporta Andrea in reparto per una paziente che chiede di essere visitata esclusivamente da lui e che n on sa delle sue attuali condizioni. Un errore causato dalla sua amnesia mette però tutti gli specializzandi sotto pressione. Intanto, Alba è costretta ad affrontare il rancore che prova nei confronti di sua madre. Nel secondo, un episodio speciale ambientato dieci anni prima, Andrea, ancora insieme alla famiglia e medico entusiasta, ha per la prima volta l’occasione di fare un salto di carriera. Tenere insieme tutto però non è semplice: la competizione con il suo collega Marco, in cui si trova improvvisamente coinvolto, rischia di fargli perdere di vista chi è veramente…

Canale5 alle 21.20 trasmetterà il film “Pirati dei Caraibi – La maledizione del forziere fantasma”, con Johnny Depp. Jack Sparrow ha un debito con Davy Jones e la sua ciurma di dannati: ha promesso la sua anima. Deve quindi trovare un modo per salvarsi prima di diventare uno di loro, il che comporterebbe una sofferenza eterna. Naturalmente, non può fare a meno di coinvolgere Will Turner ed Elizabeth Swann…

Su RaiTre alle 21.20 andrà in scena la commedia “Napoli milionaria”. Scritta nel 1945, la storia di “Napoli Milionaria” ha come protagonista Gennaro Jovine (Ranieri) che, durante la guerra vive insieme alla famiglia, composta dalla moglie Amalia (Barbara De Rossi) e dai figli. Gli Jovine, per tirare avanti, si danno alla borsa nera, ovvero al commercio illegale di prodotti di prima necessità, fin quando durante un sopralluogo della polizia Gennaro deve fingersi morto per non fare scoprire gli affari di famiglia.Portato in carcere, il resto della famiglia continua a trovare dei modi per sopravvivere. Amalia, in particolare, stringe una particolare amicizia con Errico Settebellizze (Enzo Decaro), mentre la figlia Maria Rosaria (Ester Botta) resta incinta di un soldato americano ed il figlio Amedeo (Fabrizio Nevola) inizia a rubare auto. (2011) Teatro Regia di Franza Di Rosa Con Massimo Ranieri e Barbara De Rossi.

Spazio all’attualità e alla politica su Rete4 e La7. Su Rete4 alle 21.25 ci sarà “Dritto e rovescio”, condotto da Paolo Del Debbio e su La7 alle 21.15 “Piazzapulita” condotto da Corrado Formigli.

Per chi preferisse vedere un film, su RaiDue alle 21.20 c’è “Captain America Il primo vendicatore”; su Italia1 alle 21.10 “The Departed – Il bene e il male”; su Cielo, canale in chiaro di Sky, alle 21.15 “Born to raise hell”; su Iris alle 21 “Il colore viola”; e su Italia2 alle 21.10 “Il luogo delle ombre”

Su Rai4 alle 21.20 il telefilm “Criminal Minds”. La squadra di Unità Analisi Comportamentale è ancora al lavoro su casi border line: inarrestabili serial killer, ragazze ritrovate a pezzi all’interno di valigie, terroristi, donne rapite e perfino il caso di un cannibale.

Spazio alla lirica su Rai5 dove alle 21.15 andrà in scena “Abitare l’Opera – Cavalleria Rusticana nei Sassi”. Dal cuore di Matera, capitale europea della cultura 2019, il Teatro San Carlo di Napoli presenta, in una grande diretta europea,Cavalleria rusticana di Mascagni per la direzione del Maestro Valcuha. Nel ruolo di Santuzza e Turiddu, due grandi voci del panorama lirico italiano, Veronica Simeoni e Roberto Aronica.

Da segnalare, infine, su La7D alle 21.30 il telefilm “Grey’s anatomy”; su La5 alle 21.05 la replica della finale del “Grande Fratello Vip”; su Mediaset Extra alle 20.30 “mozioni Mondiali – Italia-Germania 1970”; e su Real Time alle 21.10 il docu-reality “Fuori menù”.

Questi sono i programmi previsti per stasera salvo variazioni dell’ultimo momento apportate dalle reti televisive.