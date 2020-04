Il sole resiste e le temperature salgono: sabato fino ai 27 gradi

Splendide giornate con cielo terso e temperature gradevoli accompagnano questa strana e assurda quotidianità mettendoci a dura prova, obbligati come siamo a starcene in casa. Ma lo faremo: non usciremo adesso per poter uscire prossimamente, non appena questo mostro sarà sconfitto. Intanto Ivan Malaspina ci propone il bollettino del tempo del Centro Meteo Lombardo.

ANALISI GENERALE

La struttura anticiclonica interesserà ancora per alcuni giorni l’Europa centro-occidentale, tenendo lontane le perturbazioni atlantiche e garantendo generali condizioni di bel tempo. Un ulteriore rinforzo dell’alta pressione è atteso nei prossimi giorni ad est del Regno Unito e questo limiterà le infiltrazioni nuvolose verso l’Europa, garantendo giornate soleggiate almeno fino a domenica anche sulla Lombardia. Da confermare un cedimento dell’alta pressione ad ovest della Spagna all’inizio della prossima settimana con effetti anche sull’Italia.

Giovedì 9 aprile 2020

Tempo Previsto: al mattino bel tempo su tutta la regione con cieli sereni o poco nuvolosi ovunque. Nel pomeriggio possibile formazione di qualche nuvola sulle Prealpi, sereno o poco nuvoloso altrove. Nella sera e nella notte generali condizioni di bel tempo con solo qualche nuvola possibile su Alpi e Prealpi.

Temperature: massime in lieve aumento. In pianura minime per lo più comprese tra 7 e 9 °C, con punte superiori sull’alta pianura occidentale e nelle zone densamente urbanizzate del Milanese; massime generalmente comprese tra 22 e 24 °C, con punte di 25 °C sulla bassa pianura.

Venerdì 10 aprile 2020

Tempo Previsto: al mattino bel tempo su tutta la regione con cieli sereni o poco nuvolosi ovunque. Nel pomeriggio possibile formazione di qualche nuvola innocua sui rilievi, sereno o poco nuvoloso altrove. Nella sera e nella notte generali condizioni di bel tempo su tutti i settori.

Temperature: massime in lieve aumento. In pianura minime per lo più comprese tra 7 e 9 °C, con punte superiori sull’alta pianura occidentale e nelle zone densamente urbanizzate del Milanese; massime generalmente comprese tra 24 e 26 °C.

Sabato 11 aprile 2020

Tempo Previsto: al mattino bel tempo ovunque con cieli sereni o poco nuvolosi su tutti i settori. Nel pomeriggio possibile formazione di qualche nuvola innocua sui rilievi, sereno o poco nuvoloso altrove. Nella sera e nella notte proseguono generali condizioni di bel tempo su tutta la regione.

Temperature: in lieve aumento. In pianura minime per lo più comprese tra 8 e 10 °C, con punte superiori sull’alta pianura occidentale e nelle zone densamente urbanizzate del Milanese; massime generalmente comprese tra 24 e 26 °C, con punte di 27 °C sulla bassa pianura