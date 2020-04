Il ministro Paola De Micheli in diretta su Bergamonews

L’onorevole Paola De Micheli, ministro delle infrastrutture e dei trasporti nel Governo Conte, interverrà in diretta su Bergamonews giovedì 9 aprile alle 11.30.

Con il ministro faremo il punto sull’emergenza Coronavirus e le misure che sono state, e che saranno, adottate per far fronte a questa situazione.