Fontana: “Una bellissima giornata, anche per i numeri dei contagi che migliorano”

Il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, ha dato una buona notizia giovedì mattina all’aeroporto di Linate mentre attendeva i 70 medici che andranno ad aiutare l’emergenza coronavirus agli ospedali di Brescia, medici accompagnati dal capo della protezione civile Angelo Borrelli e dal ministro per gli Affari regionali Francesco Boccia: “È una giornata bellissima – ha detto -, meteorologicamente, ma è bellissima perché i numeri anche oggi stanno migliorando”.

“Stiamo faticosamente cercando di vincere, ma siamo ancora nel pieno della battaglia” ha poi specificato il governatore lombardo sulla tv 7 Gold. “La gente deve capire che non abbiamo ancora ottenuto alcun risultato se non quello di rallentare questa epidemia e rendere meno opprimente la pressione sul sistema sanitario. Questo lo stiamo facendo insieme all’impegno di tutti, delle persone che vorrebbero uscire a divertirsi e invece devono stare in casa. È l’unico mezzo, lo dicono i numeri”

Qualche istante prima in collegamento con 7 Gold, Fontana aveva detto che all’ospedale di Alzano Lombardo “i nostri sanitari hanno rispettato i protocolli. Anche in quel caso se ne sta occupando la magistratura ma noi non abbiamo nessuna preoccupazione. Ascolteremo con attenzione quello che ci dicono i nostri dirigenti, se è stato rispettato o meno ogni tipo di obbligo, che dalla lettura delle carte sembra ci sia stato. Però valuterà chi svolgerà le indagini e la magistratura”