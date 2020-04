Gli assessori regionali Giulio Gallera al Welfare e Pietro Foroni alla Protezione civile hanno fatto il punto della situazione sull’emergenza Coronavirus da Palazzo Lombardia.

Bollettino odierno

Ieri/oggi:

Contagi 53414/54802 + 1388

Ricoveri non TI 11719/11796 +77

Ricoveri TI 1257/1236 -21

Decessi 9722/10022 + 300

Foto 2 di 2



I casi per provincia /ieri/oggi:

Bergamo 9931/10043+112

Brescia 9909/10122 +213

Como 1542/ 1605+ 63

Cremona 4422/ 4489+ 67

Lecco 1755/ 1805 + 50

Lodi 2347/2376+ 29

Monza Brianza 3264/3355 + 91

Milano 12009/12479+ 440 di cui + 155 milano città

Mantova 2216/2277 + 61

Pavia 2823/2789+ 66

Sondrio 636/654 + 18

Varese 1348/1491 +143

e 1217 in fase di verifica.

Tamponi effettuati;

Oggi 9396

REGIONE: DISTRIBUITE 3 MILIONI E MEZZO DI MASCHERINE

Grazie all’iniziativa di Regione sono state distribuite in Lombardia 3,5 milioni di mascherine che saranno consegnate gratuitamente. Lo ha sottolineato l’assessore regionale alla Protezione civile Pietro Foroni.

“Tutti i punti di smistamento – ha precisato Foroni – Comuni (3 milioni di mascherine), edicole (200.000), farmacie 300.000) hanno provveduto a iniziare la distribuzione del materiale in base alle esigenze dei territori e ponendo particolare attenzione alle fasce di fragilità”.

Una volta arrivati agli enti locali i sindaci si sono subito attivati per consegnare i dispositivi di protezione individuale soprattutto alle persone che ne avevano particolarmente bisogno. Si tratta di dispositivi in distribuzione gratuita, necessari per ottemperare all’ordinanza vigente in Lombardia di coprirsi bocca e naso. Prioritario in questa operazione è stato il rifornimento del sistema sanitario nel suo complesso, in attesa che altri dispositivi di protezione possano arrivare per una distribuzione ancora più capillare sull’intero territorio regionale.

“I prossimi arrivi di mascherine – ha chiarito Foroni – che saranno destinate ad approvvigionare i territori e, in particolare, alle Forze dell’ordine”.

“È iniziata – ha aggiunto l’assessore Foroni- anche la distribuzione di uova di Pasqua e colombe per consentire a chi opera in questa fase di emergenza coronavirus di poter trascorrere le prossime festività con un dono che ci è stato offerto da grandi aziende come Melegatti, Maina e Nestlè dando testimonianza di grande generosità e sensibilità nei confronti di chi opera nei presidi sanitari e nel sistema di Protezione civile”.

L’ASSESSORE REGIONALE FORONI A BERGAMO

L’assessore regionale al Territorio e Protezione civile Pietro Foroni interverrà venerdì 10 aprile, a Bergamo, nel cortile d’onore della Prefettura, a un incontro con le autorità’ militari e civili impegnate nell’affrontare l’emergenza sanitaria Covid-19.

Tra i partecipanti il Capo di Stato Maggiore della Difesa, Generale Enzo Vecciarelli, il Comandante del Comando Operativo di Vertice Interforze, Generale di Corpo d’Armata Luciano Portolano, il Comandante delle Forze Operative Terrestri di Supporto, Generale Giuseppenicola Tota, insieme al Prefetto e al Questore, il sindaco di Bergamo Giorgio Gori, il direttore generale dell’Ats, Massimo Giupponi, il direttore generale dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale (Asst) Maria Beatrice

Stasi e il responsabile Ana (Associazione Nazionale Alpini) dell’ospedale da campo Sergio Rizzini.