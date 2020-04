Bonus 600 Euro, Fontana e Gallone (FI): “Su autonomi e professionisti errori e confusione”

“Su autonomi e professionisti, categorie in estrema difficoltà in questa crisi sanitaria ed economica, ancora una volta dobbiamo assistere a una serie di errori e alla confusione nei provvedimenti del Governo – dichiarano i parlamentari bergamaschi di Forza Italia Alessandra Gallone e Gregorio Fontana -. Inizialmente infatti, seguendo le indicazioni governative e dell’Inps, milioni di professionisti avevano presentato domanda per accedere al bonus dei 600 Euro, secondo quanto previsto dal decreto Cura Italia. Ora con il decreto Imprese, l’esecutivo ha rivisto nuovamente la platea: l’indennità spetterà agli iscritti ‘in via esclusiva’ alle Casse private ‘non titolari di trattamento pensionistico’. In migliaia saranno quindi esclusi dal bonus mentre altri dovranno ripresentare l’istanza nuovamente”.

“Non solo, a differenza di quanto paventato in precedenza, i commercialisti e i consulenti del lavoro non avranno la possibilità di inviare richieste per questa indennità all’Inps per conto dei propri clienti, rendendo ancora più lungo e accidentato il percorso per accedere a questa ridotta ma indispensabile forma di sostegno – proseguono -. Come abbiamo più volte sottolineato dal Governo ci saremmo aspettati e ci aspettiamo provvedimenti chiari, anche attraverso il confronto con le categorie, nella direzione di una semplificazione burocratica in una fase drammatica come quella che milioni di lavoratori e le loro famiglie stanno vivendo”.