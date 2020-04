Bergamo, in un anno sequestrati 42 chili di cocaina: tutti i dati della Polizia

Anche se non ci saranno celebrazioni festose per rispetto della situazione di emergenza che anche la nostra provincia sta vivendo, la ricorrenza del 168esimo anniversario della Polizia di Stato rappresenta l’occasione per fornire gli esiti dell’attività svolta in Bergamasca dalle donne e dagli uomini della Polizia di Stato.

Ecco i dati più significati relativi al periodo 11 aprile 2019 – 3 aprile 2020. Tra le altre cose spiccano i quasi 42 chilogrammi di cocaina sequestrati, a testimonianza del consumo crescente di questa sostanza, e gli oltre 1100 furti registrati nella sola città di Bergamo, a riprova di un reato sempre diffuso.