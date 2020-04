Valseriana, la Comunità Montana alle forze dell’ordine: “Posti di blocco a Pasqua”

Più controlli, soprattutto in vista delle festività pasquali, sulla strada provinciale della Valle Seriana. Li chiede il presidente della Comunità Montana Giampiero Calegari, in una lettera inviata alle forze dell’ordine: Carabinieri, Forestali, Guardia di Finanza e Polizia di Stato.

“Egregi Comandanti – si legge – nel ringraziarvi per il lavoro che state svolgendo a servizio del nostro territorio, sono a chiederci ulteriore supporto. Come sapete la Val Seriana è stata devastata dall’emergenza e non nascondo il timore che, con l’approssimarsi delle festività pasquali e in considerazione delle notizie sulla diminuzione dei contagi e dei decessi, alcuni utenti possano decidere di traferirsi presso le seconde case. Tutti noi conosciamo bene il dramma della Val Seriana e gli sforzi realizzati e ritengo che non possiamo in alcun modo arrenderci ora. Per questo motivo sono a chiedervi di organizzare alcuni posti di blocco continuativi al fine di intensificare i controlli”.