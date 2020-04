Alberto Angela, la finale del Grande Fratello Vip o Turandot? La tv dell’8 aprile

Per la prima serata in tv, mercoledì 8 aprile RaiUno alle 21.25 riproporrà “Stanotte a… San Pietro”. Alberto Angela conduce alla scoperta delle meraviglie della città del Vaticano. Ci mostrerà i segreti della basilica di San Pietro e ripercorrerà la storia di San Pietro, facendoci scoprire attraverso l’occhio della telecamera molti posti solitamente inaccessibili. Al telespettatore si schiuderà uno scrigno di tesori d’arte, un percorso intimo e maestoso, tra monumenti famosi come la Cupola di San Pietro, la Pietà, gli affreschi della Cappella Sistina e i giardini immersi nella quiete notturna.

SuCanale5 alle 21.30 ci sarà l’ultima puntata del “Grande Fratello Vip”, condotto da Alfonso Signorini. Ad accedere di diritto alla finale sono sei concorrenti: Sossio Aruta (primo finalista); Aristide Malnati (il secondo); Paola Di Benedetto (la terza); Paolo Ciavarro (il quarto); gli ultimi due finalisti tra Antonella Elia, Patrick Ray Pugliese e Andrea Denver (tutti in sfida al televoto di questa settimana).

Su RaiDue alle 21.20 l’appuntamento è con il telefilm “Maltese – Il romanzo del commissario”. Maltese arriva, finalmente, a mettere insieme i fili che legano il disegno criminale che Gianni aveva ricostruito fino ai vertici del potere cittadino e non solo. E proprio nel momento in cui il commissario sembra essere vicino alla verità sull’omicidio del suo amico, un drammatico evento muta il corso dell’indagine.

Su RaiTre alle 21.20 andrà in onda una nuova puntata di “Chi l’ha visto?”, condotto da Federica Sciarelli

Spazio all’attualità anche su Rete4 dove alle 21.25 andrà in onda “Stasera Italia – Speciale Coronavirus”, condotto da Barbara Palombelli.

Per chi preferisse vedere un film, su Italia1 alle 21.25 c’è “Brick mansions”; su Rai4 alle 21.20 “A Bluebird in My Heart”; su La7D alle 21.30 “Victor/Victoria”; su Cielo, canale in chiaro di Sky, alle 21.15 “Air collision”; su La5 alle 21.05 “Il club degli imperatori”; su Iris alle 21 “Cast away”; e su Italia2 alle 21.10 “C’era una volta Lupin”.

Spazio alla lirica su Rai5 dove alle 21.15 verrà riproposto “Turandot (La Scala – dirige Riccardo Chailly)” . Dal Teatro alla Scala Turandot di Giacomo Puccini proposta nell’allestimento andato in scena con la regia di Nikolaus Lehnhoff per l’inaugurazione di Expo 2015 e la direzione musicale del Maestro Riccardo Chailly. Protagonisti sul palco Nina Stemme, Aleksandrs Antonenko e Maria Agresta. Regia tv di Patrizia Carmine. – con Direttore Riccardo Chailly.

Da segnalare, infine, su La7 alle 21.15 “Atlantide – Un pianeta contro”; su Mediaset Extra dalle 9 “Grande Fratelli Vip – Live”; e su Real Time alle 21.20 il docu-reality “Gli esperti del pulito”.

Questi sono i programmi previsti per stasera salvo variazioni dell’ultimo momento apportate dalle reti televisive.