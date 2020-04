Sindaco e parroco al cimitero per rendere omaggio ai trevigliesi defunti

“Tra le decisioni più sofferte della mia vita amministrativa c’è stata sicuramente quella di dover chiudere il cimitero, un luogo degli affetti e delle memorie che a ciascuno di noi è caro. Purtroppo le disposizioni vigenti, che ancora ci chiedono di limitare al massimo i contatti per non diffondere il virus, non consentono di riaprirlo al pubblico nemmeno nei prossimi giorni. Ma credo sia opportuno condividere un ulteriore momento di memoria, dopo quello dello scorso martedì 31 marzo che, alle 12, ci ha visto commemorare i caduti in questo periodo, insieme con tutti i Sindaci d’Italia. Per questo motivo con il parroco don Norberto abbiamo deciso di manifestare pubblicamente la nostra vicinanza ai defunti ed a tutti coloro che hanno perso qualche persona cara: alle 9 del mattino di venerdì 10, Venerdì Santo, io ed il parroco ci recheremo insieme al cimitero e faremo memoria dei nostri defunti, depositeremo una corona di fiori e, con chi crede, diremo una preghiera di suffragio”.

Con queste parole il sindaco di Treviglio, Juri Imeri, ha annunciato una nuova iniziativa, condivisa con tutta la Giunta: “Questa emergenza è così crudele che ci ha negato anche la possibilità di accompagnare i defunti nel loro ultimo viaggio e ci ha anche costretto a negare la possibilità di far accedere al cimitero per una preghiera e un saluto. Ma vogliamo, per come le leggi ci consentono, recuperare insieme il gesto di un ultimo saluto, di una condivisione che possa essere — finché non sarà possibile ritornare alla normalità — un momento di presenza, di vicinanza, di affetto, di umanità capace di legare ancora e di più nella memoria e negli affetti noi e coloro che purtroppo ci hanno lasciato”.

Il sindaco ha inoltre annunciato che sono state avviate operazioni di pulizia straordinaria del cimitero: “In questi giorni di chiusura non vogliamo assolutamente che il cimitero, per rispetto delle famiglie e dei defunti, possa sembrare abbandonato. Da lunedì stiamo procedendo a una pulizia straordinaria dei viali, alla rimozione dei fiori secchi ed appassiti, alla pulizia dei fiori in plastica, alla pulizia delle tombe. È anche questo un gesto di attenzione a un luogo che seppur chiuso non è certo dimenticato da nessuno di noi ed a cui vogliamo continuare a riservare l’attenzione che meritano i nostri cari che lì riposano”.