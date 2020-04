Se la religione diventa propaganda elettorale

Premessa doverosa: come molti giovani al giorno d’oggi, colui che sta scrivendo non è cattolico. È battezzato, ha ricevuto la Prima comunione, ha fatto la cresima, ma nel tempo ha anche sviluppato una propria idea di spiritualità indipendente dai dieci comandamenti, dal rosario e dalle beatitudini evangeliche.

Eppure gli dà molto fastidio che una dimensione privata ed intima come quella spirituale sia ormai diventata una mera marchetta politica, al pari di farsi vedere in curva allo stadio della propria città o di andare alle sagre popolari di provincia.

Davvero il credo è ormai posto sullo stesso livello del calcio e della polenta?

Davvero possiamo accettare situazioni al limite del tragicomico in cui un leader politico, posto davanti ad un presidente del Consiglio che lo sta criticando aspramente da circa un’ora, estrae dalla tasca un rosario e lo bacia, chiedendo poi l’aiuto del Sacro Cuore di Maria in aula?

Ognuno di noi, nei limiti in cui non lo imponga agli altri, è libero di credere e professare quello che vuole, sia esso un credo monoteista, politeista, animista, pastafariano o qualsiasi altra fede esistente, ma c’è un limite alla decenza.

Sceneggiate come recitare l’eterno riposo da Barbara d’Urso e deliranti proposte come riaprire le chiese per Pasqua perché “i supermercati e i tabaccai sono aperti, lo siano anche le chiese, la scienza da sola non basta” valgono davvero quei pochi voti che verranno subdolamente racimolati?

Gettare al vento più di un mese di quarantena vale davvero quei 45 minuti in cui coloro che credono possono incontrarsi per pregare?

Ormai siamo a questo, anche la fede è propaganda e dev’essere plateale, sennò a cosa servirebbe?

Sembra quasi che la messa e la preghiera siano delle attività da svolgere esclusivamente all’interno della chiesa e che al di fuori di essa non sia possibile rivolgersi a Dio e riflettere con sé stessi.

È triste, davvero molto, e coloro che davvero credono dovrebbero rendersi conto che questi gesti non sono che mosse di becera demagogia che ormai da anni infesta la politica del nostro Paese e, purtroppo, del globo intero.

Migliaia di persone sono morte, e probabilmente altre migliaia moriranno, però per ottenere qualche voto in più non ci si fa problemi a chiedere che le chiese aprano e lascino riunire i fedeli.

Certo, si è detto che comunque le distanze di sicurezza devono essere mantenute, ma davvero in un momento storico in cui persino il Papa non si oppone alla celebrazione delle funzioni davanti ad una piazza S. Pietro completamente deserta, alcuni politici possono permettersi di fare richieste del genere?

Ma poi non è proprio nella Bibbia, nel Vangelo di Luca, in cui si parla di Gesù come di un uomo che per parlare con Dio, senza apostoli, “se ne andò sulla montagna a pregare e che passò la notte in orazione”?

Non è forse vero che proprio Paolo scrive “non sapete che siete tempio di Dio e che lo spirito di Dio abita in voi”?

Contestabile, oltretutto, sarebbero anche le figure che compiono tali proclami, spesso use al turpiloquio, alla derisione, anche personale, degli avversari politici e al linguaggio violento, che però da un giorno all’altro si sono improvvisamente svegliate ferventi cattoliche al pari di S. Paolo che cade da cavallo accecato dalla luce divina.

Io, personalmente, non ci credo.

Non ci credo e trovo che uscite come queste non facciano altro che abbassare il livello, peraltro già miserrimo, della politica del nostro Paese, in un momento, oltretutto, in cui la scienza e gli scienziati dovrebbero essere gli unici fari da seguire.

Se ormai anche la Bibbia viene resa una semplice mascotte da esibire fieramente in piazza, significa che la nostra classe dirigente ha davvero un problema serio.

“Perchè è venuto ormai il momento di negare

Tutto ciò che è falsità, le fedi fatte di abitudine e paura

Una politica che è solo far carriera

Il perbenismo interessato, la dignità fatta di vuoto

L’ipocrisia di chi sta sempre con la ragione e mai col torto”

Francesco Guccini