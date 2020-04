Uno dei settori su cui le restrizioni per il contenimento del coronavirus stanno avendo il maggiore impatto è quello della ristorazione e dei bar. La maggior parte hanno deciso di chiudere, di prendersi una pausa forzata sperando che questa emergenza sanitaria si concluda quanto prima.

A spanne circa il 90 per cento dei ristoranti hanno la saracinesca abbassata, fanno sapere dalla Federazione Italiana Pubblici Esercizi (FIPE), l’associazione che rappresenta più di 300mila tra bar, ristoranti, pasticcerie e altri locali pubblici italiani.

C'è però qualcuno - una piccola parte - che ha deciso di continuare a lavorare, coccolando i propri clienti e, al tempo stesso, rispettando tutte le norme imposte nelle ultime settimane. Come? Puntando tutto sulle consegne a domicilio.

Ecco quali sono i ristoranti, le pizzerie e le enoteche che vi possono consegnare a domicilio pranzo e cena a Bergamo città: per scoprirli nella mappa, basta cliccare sull'icona e compariranno nome del locale, indirizzo e contatto telefonico.

Ci sono altri ristoranti, poi, che non si sono ancora organizzati per la consegna quotidiana a domicilio, ma sono pronti e attrezzati per far arrivare nelle abitazioni dei propri clienti il pranzo di Pasqua, domenica 12 aprile.

Si tratta del Monnalisa, del Porta Osio, del N.O.I. Restaurant, del Marechiaro (che consegna la pizza, ma per l'occasione mette a disposizione anche una carta della cucina), dell'Osteria dell'Albachiara, del Veg Eat Gastronomia Biologica e del Ciccio passami l'olio.

Ci sono poi Al Carroponte e Bolle che, sempre per domenica 12 aprile, uniscono le proprie forze e mettono sul piatto un'offerta unica, in collaborazione.

Quindi restate a casa, se potete, ma continuate a mangiar bene: i ristoranti che effettuano la consegna a domicilio sono diversi. Sosteniamoli.

Se nella lista degli esercizi che effettuano la consegna a domicilio ne manca qualcuno, segnalatecelo a bergamonews@gmail.com. Grazie.