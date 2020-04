MediaWorld dona device ed elettrodomestici agli ospedali della Bergamasca

Mediaworld ha donato device ed elettrodomestici agli ospedali della Bergamasca.

Per supportare le strutture ospedaliere e il personale sanitario durante questa grave crisi, la catena di elettronica di consumo da sempre legata a Bergamo, con la sua centrale situata per oltre 25 anni a Curno, si è messa a disposizione della Croce Rossa chiedendo quali fossero le necessità concrete a cui poter far fronte.

Dopo la donazione di tablet a favore dei pazienti di diversi ospedali italiani, Mediaworld

ha risposto alla richieste di medici, infermieri e dei volontari degli ospedali da campo (SMOM, Croce Rossa Bergamo Hinterland, Campo Reggimento Aquila di Orio al Serio, Clinica Gavazzeni e Ospedale di Seriate), in prima linea nell’affrontare l’emergenza Coronavirus, donando elettrodomestici come frigoriferi, lavatrici, microonde e dispositivi come smartpone, laptop e router.

“Giovedì scorso sono stati forniti elettrodomestici e altri dispositivi elettronici non medicali per agevolare il lavoro quotidiano del personale sanitario e dei volontari in cinque ospedali da campo della zona – ha scritto la società su LinkedIn -. In questo momento difficile abbiamo deciso di impegnarci con gesti concreti e semplici, che da sempre ci contraddistinguono, a supporto prima di tutto delle persone in prima linea nelle zone più colpite e dei pazienti, convinti che tutti insieme ne usciremo più forti”.