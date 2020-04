Jannik Sinner dona 12.500 euro a Bergamo: “Applauso ai volontari che hanno realizzato l’ospedale da campo”

Il 24 febbraio 2019 i numerosi tifosi che gremivano gli spalti del PalaAgnelli di Bergamo videro nascere la stella di Jannik Sinner.

A poco più di un anno di distanza il giovane altoatesino non si è scordato del capoluogo orobica e ha deciso di aiutarla in un momento complesso come l’emergenza Coronavirus.

In compagnia del suo tecnico Riccardo Piatti e dell’imprenditore Marco Montemagno, la promessa del tennis italiano ha annunciato sui suoi canali di aver contribuito con una donazione alla raccolta fondi promossa dal Cesvi per sostenere gli interventi necessari per contrastare l’emergenza sanitaria.

“L’unita’ dell’Italia durante questa crisi è stata incredibile. Tra le molte migliaia di italiani che hanno aiutato in questa crisi, vorrei applaudire i 250 volontari che si sono riuniti di recente a Bergamo per costruire un ospedale da campo in soli 8 giorni – ha annunciato Sinner su Instagram e Twitter -. Questa unione è ciò che ci aiuterà ad attraversare questo periodo. Vorrei fare la mia parte, per quanto mi è possibile, per contribuire con un aiuto e così insieme a Star Wing Sports e Riccardo Piatti abbiamo deciso di donare 12.500 € alla Cesvi Onlus per aiutare con le emergenze mediche proprio nella città di Bergamo”.

In attesa di riprendere l’attività agonistica, il 18enne di Sesto Pusteria proseguirà la preparazione in vista dei prossimi appuntamenti non smettendo di pensare alla città che lo ha visto vincere il primo titolo da professionista.