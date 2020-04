Indagine sull’ospedale di Alzano: “Si faccia giustizia”

Antonello Patta, Segretario Regionale Lombardia PRC-S.E. e Francesco Macario, Segretario Provinciale Bergamo PRC-S.E. commentano l’avvio di un’indagine sull’ospedale di Alzano Lombardo e chiedono che “si faccia giustizia”.

“Apprendiamo dalla stampa che il procuratore facente funzione Maria Cristina Rota ha avviato un’inchiesta, per ora contro ignoti, con l’ipotesi di epidemia colposa. Noi, che abbiamo denunciato subito quanto stava accadendo, consideriamo positiva questa iniziativa che deve fare luce sui molti lati oscuri e responsabilità nascoste che hanno contraddistinto questa drammatica vicenda. Non ultimo su come il coronavirus sia giunto e si sia diffuso in Val Seriana”.