È morto Uddin Sala, il presidente dell’associazione Rahmah

L’associazione di promozione sociale Rahmah oggi ha perso il suo giovane presidente Uddin Sala, aveva 42 anni.

A darne l’annuncio è l’assessore dal Comune di Bergamo Giacomo Angeloni: “Sono molto commosso. Insieme si è lavorato tanto per progredire nell’integrazione, anche religiosa, in città. I musulmani bergamaschi, la comunità Bengalese e tutti noi perdiamo un amico corretto e disponibile. Con quel camicione bianco e la barba lunga si sbracciava per i saluti ad oggi passaggio in via Quarenghi. Il suo sorriso, la sua gentilezza resteranno nel cuore. Grazie Uddin per la tua amicizia”.