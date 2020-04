Coronavirus, Bluserena dona 50 mila euro al Mario Negri

Bluserena, una tra le prime aziende in Italia del segmento vacanze mare, lancia una raccolta fondi in favore dell’Istituto Mario Negri di Bergamo per la ricerca anti Covid-19. La compagnia alberghiera verserà un primo contributo da 50mila euro sul conto corrente dedicato. A questo si aggiungeranno le donazioni dei clienti e partner Bluserena (1,2 milioni le presenze la scorsa estate), che saranno informati e sensibilizzati a contribuire tramite una campagna di comunicazione mirata.

“Avviamo la raccolta fondi da Bergamo e dalla Lombardia – spiega l’amministratore Bluserena Spa, Silvio Maresca – perché per decenni la città e la regione sono state una comunità elettiva, affezionata e amica di Bluserena. Questa volta vogliamo essere noi ad andare da loro per esprimere con un gesto concreto tutta la nostra solidarietà per quello che sta succedendo”.

Concentrare la solidarietà in favore della ricerca “è una scelta – aggiunge Maresca – fatta nella consapevolezza che un presidio di eccellenza come l’istituto Mario Negri saprà certamente dare valore alle donazioni”.

E già si registrano le prime adesioni tra i partner che lavorano per le 13 strutture del gruppo dislocate in Sardegna, Sicilia, Calabria, Puglia, Abruzzo e Piemonte.

“Le agenzie di viaggio che lavorano su Bergamo e Lombardia hanno già annunciato la partecipazione alla raccolta fondi. A loro, e ai tanti altri che daranno un contributo, va il mio grazie personale e un abbraccio con il cuore, a nome di tutto lo staff Bluserena”, conclude Maresca.

“Grazie a Bluserena per quello che sta facendo per noi e per la ricerca in Italia”, commenta il direttore del Mario Negri di Bergamo, Giuseppe Remuzzi, che aggiunge: “Lavoriamo sul Covid19, vogliamo capire le cause del virus e trovare una cura il più presto possibile”. Remuzzi si dice ottimista e convinto che si riuscirà a “sconfiggere il virus in tempi brevi. Trovare una terapia per il Coronavirus significa curare gli ammalati e fare uscire i più gravi dalle terapie intensive. E col vostro aiuto ci riusciremo”.

Ecco gli estremi del conto corrente bancario. UBI BANCA SPA – Filiale di Bergamo- Piazza Cavalieri Vittorio Veneto, 8 – IBAN: IT66 J031 1111 1010 0000 0040 054 – BIC/SWIFT BLOPIT22 – Causale del bonifico ” BLUSERENA/MARIO NEGRI. DONAZIONE PER RICERCA COVID-19”. Tutte le informazioni sulla raccolta fondi su www.bluserena.it