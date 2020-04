Zona rossa, Gallera: “Potevamo farla, eravamo convinti venisse attivata dal Governo”

L'assessore regionale al Welfare Giulio Gallera torna sulla polemica con il governo relativa alle mancata zona rossa in Valle Seriana, in particolare a ridosso dei Comuni di Nembro e Alzano Lombardo.

La Regione non ha proceduto perché "quando il 5 marzo sono arrivate le camionette dell'esercito noi eravamo convinti che sarebbe stata attivata" dal governo e "non avrebbe avuto senso per noi fare un'ordinanza. Poi il governo ha deciso di fare la zona rossa su tutta la regione" ha detto Gallera ad Agorà. "Avremmo potuto farla noi? Ho approfondito e effettivamente c'è una legge che lo consente".