Ricchi di fantasia, Pechino Express o Sole a catinelle? La tv del 7 aprile

Per la prima serata in tv, martedì 7 aprile su RaiUno alle 21.25 andrà in onda il film “Ricchi di fantasia”, con Sergio Castellitto, Sabrina Ferilli e Valeria Fabrizi.

Il carpentiere Sergio (Sergio Castellitto) e l’ex cantante Sabrina (Sabrina Ferilli) sono una coppia di amanti, innamorati ma impossibilitati a lasciare i rispettivi compagni per le loro ristrettezze economiche. Tutto sembra cambiare quando i colleghi di Sergio si vendicano dei suoi scherzi facendogli credere di avere vinto alla lotteria tre milioni di euro. Convinto di essere diventato ricco, Sergio decide di abbandonare la sua vecchia vita portando con sé non solo Sabrina, ma anche i loro cari. Quando Sergio e Sabrina scoprono che la vincita non esiste possono solo tenere in piedi la recita trascinando le proprie famiglie in un viaggio dalla periferia romana alla Puglia. Ma le bugie, si sa, hanno le gambe corte e le tensioni tra caratteri tanto diversi sono destinate a esplodere.

Su RaiDue alle 21.20 l’appuntamento è con il reality “Pechino Express”, condotto da Costantino Della Gherardesca.

Quella di stasera sarà una tappa molto agguerrita. Ormai sono decadute le alleanze, sono tutti contro tutti e tutti vogliono vincere, nessuno ha intenzione di cedere il passo ad altri. Se fino a qualche puntata fa Costantino Della Gherardesca parlava di alleanze segrete tra coppie, che potevamo intuire, ora non ci sono più strategie. Gladiatori e Wedding Planner hanno stracciato il patto che sanciva l’alleanza, nessuna coppia si è più lasciata trasportare da emozioni e sentimenti di amicizia o simpatia. Perciò stasera ci sarà una battaglia senza esclusione di colpi. Una guerra totale, come ha detto più volte Enzo Miccio.

Le Collegiali si sono salvate, e lotteranno come nelle ultime puntate per raggiungere la finale. Tra le Top ci saranno ancora screzi e scontri, ma hanno dimostrato che questi non impediscono loro di raggiungere il traguardo finale. Insomma, litigano ma non perdono di vista l’obiettivo. A rischiare saranno invece i Wedding Planner: nelle anticipazioni sulla semifinale di Pechino Express abbiamo visto infatti Carolina ammettere di aver fatto un errore. Un errore che Enzo Miccio non è disposto a perdonare. Influirà sulla gara? Per i Gladiatori potrebbe essere ancora difficile trovare passaggi, anche in Corea. Ma soprattutto arriverà il momento di una delle prove più temute: “I sette mostri”, come l’ha chiamata Costantino. I concorrenti dovranno mangiare insetti e animali, come da tradizione nel programma.

Canale5 alle 21.30 proporrà il film “Sole a catinelle”, con Checco Zalone.

Checco, un padre di famiglia che vende aspirapolveri, promette al figlio Nicolò di portarlo in vacanza qualora venga promosso a scuola con una pagella perfetta. Poiché Nicolò si impegna con tutto se stesso per essere promosso a pieni voti ma i soldi in famiglia sono pochi, Checco decide di mantenere a modo suo la promessa fatta. Partendo con la speranza di vendere qualche aspirapolvere ai parenti in Molise, padre e figlio si ritrovano a casa di Zoe, una ragazza ricca e madre di un bambino della stessa età di Nicolò. Entreranno così in un mondo fatto di feste esclusive, barche lussuose e serate “in”, che Checco provvederà a stravolgere con la sua simpatia e spregiudicatezza.

Spazio all’attualità su RaiTre, Rete4 e La7. Sulla terza rete della tv pubblica alle 21.20 c’è “#cartabianca” condotto da Bianca Berlinguer, su Rete4 alle 21.25 “Fuori dal coro” condotto da Mario Giordano e su La7 alle 21.15 “dimartedì” condotto da Giovanni Floris.

Per chi preferisse vedere un film, su Italia1 alle 21.25 “Harry Potter e i doni della morte – Parte 2”; e su Rai4 alle 21.20 “Anna”; su Cielo, canale in chiaro di Sky, alle 21.15 “Il mio amico Einstein”; su La5 alle 21.05 “Prime”; su Iris alle 21 “Il pistolero di Dio”; e su Italia2 alle 21.15 “Una notte da leoni 3”

Rai5 alle 21.15 trasmetterà il documentario “Sognare è vivere”. Al debutto da regista, Natalie Portman narra la storia dello scrittore Amos Oz, traducendo per immagini la sua autobiografia “Una storia di amore e di tenebra”.

Da segnalare, infine, su La7D alle 21.30 il telefilm “Drop Dead Diva”; su Mediaset Extra dalle 9 “Grande Fratello Vip – live”; e su Real Time alle 21.20 il docu-reality “Primo appuntamento”.

