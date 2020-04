La Polizia riceve in dono 800 occhiali protettivi e li divide con Carabinieri e Finanza

La Questura della provincia di Bergamo ha ricevuto dall’Ottica Foppa di Grassobbio una donazione di 800 paia di occhiali protettivi da destinare agli operatori della Polizia di Stato giornalmente impegnati nei controlli su strada nell’ambito dell’emergenza Covid 19.

Alla luce delle indicazioni scientifiche che hanno indicato anche gli occhi come organo esposto al contagio del virus i dispositivi di protezione risulteranno molto utili in funzione della massima protezione dei poliziotti a cui sono già state distribuite le mascherine di protezione delle vie aeree ed i guanti a protezione delle mani.

In considerazione della generosità della ditta Foppa, gli occhiali protettivi verranno distribuiti anche all’Arma dei Carabinieri, alla Guardia di Finanza, all’Esercito e alla Polizia Locale di Bergamo.

Il Questore della provincia di Bergamo Maurizio Auriemma ha ringraziato per la sensibilità e la disponibilità dimostrata l’Ottica Foppa in questo particolare momento dove la tutela degli operatori di Polizia risulta molto importante al fine di garantire l’osservanza delle limitazioni alla circolazione, previste per la tutela della salute popolazione.