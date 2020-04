Arriva da Bergamo, tra le città più colpite dall’emergenza Covid-19, un canto di speranza che coinvolge il mondo dello Zecchino d’Oro: il Minicoro di Monterosso, appartenente alla Galassia de i Cori dell’Antoniano, ha infatti raccolto l’invito lanciato dall’Antoniano a cantare insieme la mini-canzone “Andrà tutto bene” (Restiamo insieme).

Ne è nata una versione emozionante, online nei canali social dello Zecchino d’Oro, interpretata dai bambini diretti da Silvana Conversano, un coro multietnico attivo dal 2001 che conta attualmente più di 60 elementi di età compresa tra i 4 e i 15 anni, tra i quali bambini originari di Cuba, Marocco, Tunisia, Ucraina, Romania, Russia. La loro versione ha conquistato letteralmente il web: in pochissimi giorni, ha raggiunto le 210.000 visualizzazioni con centinaia di condivisioni, diventando uno dei video più visti della pagina Facebook ufficiale di Zecchino d’Oro.

Foto 2 di 2



Il brano, ideato dall’Antoniano con la collaborazione musicale di Alessandro Visintainer, è nato per diffondere un messaggio di speranza attraverso la musica, ma soprattutto per coinvolgere i bambini di tutta Italia (e non solo) a cantare. Per partecipare all’iniziativa, basta collegarsi alla sezione dedicata sul sito www.zecchinodoro.org, scaricare i materiali legati al brano: il testo, l’mp3 con la voce di Rita Longordo (interprete di “Acca” – 62° Zecchino d’Oro) e la base musicale; mentre sui canali social ufficiali dello Zecchino d’Oro è possibile guardare e ascoltare il video della canzone interpretata, oltre che da Rita, anche da altri solisti delle passate edizioni.

L’Antoniano, intanto, resta attivo su più fronti: dopo aver chiuso il bando rivolto agli autori per la 63esima edizione dello Zecchino d’Oro – sono state 586 le canzoni giunte in risposta – nei prossimi giorni saranno scelte le 12 canzoni inedite, in gara a fine anno su Rai1.