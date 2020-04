È primavera piena , ormai. Che i più fortunati possono vivere nel giardino di casa o sul terrazzo. Ivan Malapsina ci accompagna a scoprire se durerà a Bergamo e nella provincia orobica con il bollettino del Centro Meteo Lombardo

ANALISI GENERALE

Una robusta struttura anticiclonica interesserà per tutta la settimana l’Europa centrale e meridionale, tenendo lontane le perturbazioni atlantiche e garantendo generali condizioni di bel tempo.

Un ulteriore rinforzo dell’alta pressione è atteso nelle prossime ore sull’Europa centro/occidentale e determinerà un ulteriore aumento del campo altopressorio anche sulla Lombardia, dove assisteremo a giornate soleggiate almeno fino a sabato. Da confermare un possibile cedimento dell’alta pressione tra domenica e lunedì. Le temperature rimarranno stazionarie o in lieve aumento e superiori ai 20 gradi sulle zone di pianura per diversi giorni.

Martedì 7 aprile 2020

Tempo Previsto: al mattino bel tempo su tutta la regione con cieli sereni o al più poco nuvolosi. Nel pomeriggio persistono generali condizioni di bel tempo con solo qualche annuvolamento sulle Prealpi. Nella sera e nella notte qualche nuvola sulle Prealpi, ma sempre all’interno di generali condizioni di bel tempo.

Temperature: in lieve aumento. In pianura minime per lo più comprese tra 6 e 8 °C, con punte superiori sull’alta pianura occidentale e nelle zone densamente urbanizzate del Milanese; massime generalmente comprese tra 21 e 23 °C.

Mercoledì 8 aprile 2020

Tempo Previsto: al mattino bel tempo su tutta la regione con cieli sereni o poco nuvolosi ovunque. Nel pomeriggio possibile formazione di qualche nuvola sulle Prealpi bergamasche e bresciane, sereno o poco nuvoloso altrove. Nella sera e nella notte generali condizioni di bel tempo con solo qualche nuvola possibile su Alpi e Prealpi.

Temperature: stazionarie. In pianura minime per lo più comprese tra 6 e 8 °C, con punte superiori sull’alta pianura occidentale e nelle zone densamente urbanizzate del Milanese; massime generalmente comprese tra 21 e 23 °C.

Giovedì 9 aprile 2020

Tempo Previsto: al mattino bel tempo su tutta la regione con cieli sereni o poco nuvolosi ovunque. Nel pomeriggio possibile formazione di qualche nuvola sulle Prealpi, sereno o poco nuvoloso altrove. Nella sera e nella notte generali condizioni di bel tempo con solo qualche nuvola su Alpi e Prealpi.

Temperature: massime in lieve aumento. In pianura minime per lo più comprese tra 6 e 8 °C, con punte superiori sull’alta pianura occidentale e nelle zone densamente urbanizzate del Milanese; massime generalmente comprese tra 22 e 24 °C.