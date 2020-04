Un giorno le donne, un giorno gli uomini: a Canonica ecco la spesa a sessi alterni

Un giorno le donne, il giorno dopo gli uomini: a Canonica d’Adda da lunedì 6 aprile si potrà fare la spesa a sessi alterni. Dice questo la strana (e originalissima) ordinanza firmata dal sindaco Gianmaria Cerea, pensata e attuata per contenere il contagio da Covid-19 in questo momento di emergenza sanitaria.

La spesa nel comune della Bassa, quindi, potrà essere fatta dagli uomini il lunedì, il mercoledì, il venerdì e la domenica, mentre le donne potranno farla di martedì, di giovedì e di sabato.

Una misura che vuole limitare le uscite dei cittadini che potrebbero stare in casa, soprattutto ora che la bella stagione inizia a fare capolino con temperature miti e giornate soleggiate.

Qualcosa di simile era stato deciso in altri comuni, dove è stato imposto un minimo di spesa per evitare che per pochi euro la gente si rechi inutilmente al supermercato, oppure dove le compere vengono premesse in base a un ordine alfabetico. Ma finora, nessuno era ancora arrivato a dividere i giorni in base al sesso dei cittadini.

Gli abitanti di Canonica d’Adda non hanno preso tutti benissimo la decisione dell’amministrazione. Su Facebook, infatti, nei commenti sotto al post sulla pagina del Comune si sono scatenate le prime polemiche.

Qualcuno ha anche pensato che si trattasse di uno scherzo, ma poche ore dopo è comparsa anche il documento con l’ordinanza firmata dal primo cittadino.

