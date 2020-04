L’autopompa, il modulo boschivo del distaccamento dei vigili del fuoco di Zogno e l’autoscala della centrale di Bergamo sono intervenuti in seguito all’incendio di una canna fumaria in via Clozzolo a Sant’Omobono Terme.

Giunti sul posto hanno bonificato la zona compromessa e messo in sicurezza il tetto dell’abitazione.