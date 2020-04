Salvo Sottile raccoglie 45mila euro e compra 3 macchinari: “Ma togliamo Iva sulla beneficenza”

Anche il noto conduttore televisivo Salvo Sottile è sceso in campo per dare una mano nell'emergenza Covid-19. Il timoniere di Mi Manda Rai3 ha organizzato una raccolta fondi per gli ospedali colpiti dall’emergenza e con i primi 45500 euro raccolti ha acquistato tre unità mobili di terapia intensiva per gli ospedali di Brescia, Bergamo e Sacco di Milano.

"Alla ditta che mi ha fornito i macchinari ho dovuto pagare quasi 10mila euro di Iva (il prezzo di un ecografo)”, ha scritto Sottile su Instagram in post in cui aggiunge "Forse sarebbe il caso di togliere il 22% sulle macchine donate agli ospedali per salvare delle vite".